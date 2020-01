CARONNO PERTUSELLA – Ladrucolo in azione alla chiesetta della Purificazione in via Adua nel centro storico di Caronno Pertusella: è andato in sacrestia e si è appropriato delle offerte dei fedeli, che erano lì custodite. Difficile stabilire quando il fatto sia accaduto: è stata una delle fedeli che si occupa dell’apertura e chiusura della chiesa ad accorgersi che la serratura della porta della sacrestia era stata forzata, forse con un cacciavite.

Nella sacrestia il ladro ha guardato dappertutto, aprendo cassetti e armadietti, alla fine rinvenendo il denaro che sarebbe stato destinato alla beneficenza ed alle attività parrocchiali, ancora da quantificare con precisione l’entità della somma. E’ stata presentata denuncia contro ignoti ed ora indagano i carabinieri della locale stazione ed anche la polizia locale. Gli investigatori potrebbero essere facilitati, nei loro accertamenti, dalle immagini delle telecamere di sorveglianza che sono presenti nella chiesa.

(foto: la chiesa della Purificazione a Caronno Pertusella durante il periodo natalizio)

