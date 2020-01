SARONNO – Prosegue l’attività dell’Inox Team Saronno sul “mercato” del softball: in vista della prossima stagione, sempre in A1, il club si è in queste ore assicurato una giocatrice d’esperienza come la statunitense, ma di passaporto italiano, Sarah Beth Edwards. Classe 1996 ed originaria di Islip nello Stato di New York, ha quattro fratelli maggiori ed un gemello, e tutti giocano a baseball.

Dopo aver ottenuto ottimi risultati durante il periodo del college negli Usa, Sarah indossa la casacca di club di quattro diverse nazioni: quella delle svizzere Lucerna Eagles, delle italiane dell’Old Parma, delle neozelandesi Western Magpies e infine dell’Olynpia Haarlem, olandese. “Giocatrice di esperienza internazionale. La mancina di New York è anche molto duttile, avendo giocato in addirittura 7 delle 9 posizioni in campo nel corso della sua già vasta carriera” ricordano i dirigenti saronnesi. Sarah – che a Saronno ricoprirà innanzitutto il ruolo di ricevitore – intanto è stata anche convocata nella Nazionale italiana. Il Saronno ha già annunciato anche altri arrivi, quelli di Laura Vigna e della lanciatrice Veronica Comar.

23012020