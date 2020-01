SARONNO – Ancora tempo di derby, domenica, per il Fbc Saronno contro la Salus Turate, per la terza giornata di ritorno di Prima categoria: a due punti dalla vetta e sfruttando il turno casalingo, allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi, i biancocelesti non si nascondono. Vittoria d’obbligo, per accorciare ulteriormente le distanze dal duo di testa, Lentatese-Rovellasca.

All’andata, a Turate, vinsero i saronnesi, una partita iniziata col vento in poppa per gli amaretti ma con qualche patema d’animo nel finale a fronte della reazione dei turatesi. Tornando al presente, è l’allenatore del Saronno Gianpaolo Chiodini a fare il punto della situazione: “Abbiamo qualche acciaccato e qualche giocatore con la febbre, vedremo cosa fare nelle prossime ore. A di là di questi problemi di “stagione”, siamo tutti molto carichi, ci ricordiamo all’andata e di quanti nostri tifosi erano venuti a sostenerci, era stato bellissimo. Anche stavolta faremo del nostro meglio per vincere, soprattutto per loro”.

Prosegue Chiodini: “Oltre tutto, ora che abbiamo recuperato qualche punto rispetto alla vetta, non possiamo proprio distrarci! Serve continuitá, quella che ci é mancata nel girone di andata”. Nel gruppo è stato inserito anche il neo-acquisto Carrafiello, ex Ardor Lazzate, che potrebbe già vestire una maglia da titolare. Si gioca dalle 14.30.

Matteo Romanò

25012020