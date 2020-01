Ceriano Laghetto, conferenza contro la droga: buona partecipazione

CERIANO LAGHETTO – Un pubblico attento ha partecipato lunedì alla conferenza sul tema “Dico no alla droga, conoscere e prevenire le dipendenze”, organizzata dallo Sportello per l’infanzia del Comune di Ceriano Laghetto in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Si sono affrontati i diversi rischi a cui sono esposti i giovani sul fronte delle dipendenze ed in particolare su quello dell’assunzione di stupefacenti. Particolarmente significativa la testimonianza di Gianmarco Bizzoni, che ha raccontato la sua esperienza personale e il suo percorso di recupero. “E’ stata una serata molto interessante e coinvolgente, in cui sono stati forniti elementi importanti attraverso i quali le famiglie possono prevenire o gestire eventuali situazioni a rischio” spiega Claudia Ferrari, presidente di Teatrando Aps, che cura lo Sportello per l’infanzia.

“E’ stata una serata di grande interesse per tutti i genitori e siamo orgogliosi, come Amministrazione comunale di avere offerto questa opportunità di formazione e confronto alle famiglie su un problema così grave come è quello dello spaccio della droga, purtroppo ormai quotidianamente sotto i nostri occhi – commenta l’assessore comunale ai Servizi sociali, Dante Cattaneo – Iniziative come queste, che verranno certamente ripetute, finalizzate alla prevenzione, devono andare di pari passo con le azioni di repressione portate avanti su più fronti perché questa Amministrazione comunale intende ribadire, in ogni occasione e senza alcun tentennamento, la propria totale ostilità alla diffusione della cultura di morte rappresentata dallo spaccio di stupefacenti”.

La serata era inserita nel ciclo di appuntamenti formativi denominato “Università dei genitori”, avviati con successo dalla scorso anno, che propongono mensilmente incontri con esperti per affrontare il tema dell’educazione dei ragazzi. Il prossimo appuntamento è già fissato per il 24 febbraio e avrà per tema “Il ritiro sociale in adolescenza”.

25012020