Basket C Gold, al Mortara non bastano i lituani. Imo Saronno da record

Basket C Gold, al Mortara non bastano i lituani. Imo Saronno da...

SARONNO – La Imo Robur Saronno inaugura la fiera del canestro e batte Mortara 110-84, al palasport “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo. La gara è stata giocata sabato sera. Ovviamente, si tratta del record stagionale di punti segnati per la Robur, ci sono nei tabellini personali i 28 di Clementoni e i 21 di Tresso. In due hanno sbagliato tre tiri e non è uno scherzo. Questa sera la Imo ha tirato 70 per cento dal campo e 71 per cento dai liberi.

Una vittoria contro una squadra ostica, con le sue stelle venute del Baltico: nel Team Battaglia Mortara, infatti, anche due giocatori della Lituania che sono fra le star del campionato di pallacanestro maschile di C Gold. Ma stavolta Urbonavicius si è fermato ai 20 punti personali ed il suo connazionale Pocius ne ha fatto “solo” 17. E’ un risultato che consente al Saronno di restare ai vertici della classifica.

25012020