SARONNO – Sabato positivo per Caronnese e per un Fbc Saronno che consolida il primato, successo anche per l’Amor Sportiva: il riferimento va ai campionati di calcio juniores.

Alle ventesima giornata del campionato juniores nazionale, la Caronnese in casa ha battuto 3-0 il Fanfulla, con doppietta di Zoppi e rete di Renzo. E’ un risultato che consente ai rossoblù di restare in scia delle migliori: sono quindi con 32 punti. Classifica (primi posti): Virtus Ciserano Bergamo 45 punti, Ponte Sam Pietro 39, Seregno e Tritium 34, Caronnese 32, Pro Sesto 31, Fanfulla 28.

Nel campionato juniores regionale di Fascia A, 19′ giornata, l’Ardor Lazzate ha perso in trasferta 1-0 contro il Busto 81, mentre l’Uboldese ha perso in trasferta 2-0 contro il Canegrate. Vittoria casalinga 4-2 per l’Universal Solaro contro l’Ardor Bollate, 4-2. In classifica primo l’Alcione con 50 punti e dietro il vuoto. L’Universal è sesta con 29 punti, l’Ardor ne ha 27 e l’Uboldese è penultima con 14.

Nel campionato juniores provinciale, alla 15′ giornata, successo esterno dell’Amor Sportiva che ferma il quotato San Giorgio, 2-3 (con mattatore Melito autore di una doppietta) e facendo un favore al Fbc Saronno che si consolida al comando grazie alla vittoria casalinga, 4-1, sull’Antoniana (con due doppiette, di Spitaleri e Bonfrate) mentre l’Airoldi Origgio ha perso 2-1 in trasferta contro il San Marco. Classifica (primi posti): Fbc Saronno 35 punti, Union Oratori Castellanza 31, San Giorgio 30, Antoniana 29. Seguono nelle posizioni di rincalzo Amor e Airoldi con 20 punti.

(foto: una formazione juniores del Fbc Saronno)

01022020