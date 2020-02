SARONNO – Luminarie e decorazioni natalizie in centro, “si sono scordati di toglierle? Oppure sono già pronte per l’anno prossimo?” Alberto Paleardi, esponente locale di Italia viva, si fa un giro in centro ed ironizza perchè le luminarie sono ancora tutte al loro posto, c’è pure la slitta “luminosa” di Babbo Natale in piazza Avis. Che peraltro costituisce un potenziale pericolo per i più piccoli, come fa notare lo stesso Paleardi: “E’ aperta, dunque assolutamente accessibile da parte di chiunque. Ma a terra, proprio sotto lo slitta, c’è del plexi ridotto in mille pezzi, se un bambino dovesse prenderlo, magari per gioco, potrebbe farsi del male!”

Prosegue Paleardi: “Lo schieramento di luminarie natalizie, ancora presenti a febbraio, fornisce uno scenario di trascuratezza. Non si dica che è “colpa” del privato al quale si è rivolto il Comune per installarle: il Comune è comunque il “datore di lavoro” ed è quello che deve dettare i tempi di collocazione e rimozione”.

(foto: Alberto Paleardi e le luminarie natalizie ancora presenti in centro)

04022020