SARONNO – Rassicurazioni soprattutto per chi utilizza il Malpensa Express o deve andare all’aeroporto. A Saronno niente panico da Coronavirus ma qualcuno che si rivolge alle farmacie per informazioni e rassicurazioni c’è ogni giorno.

Niente code o momenti di panico ma le mascherine sono da tempo esaurite in tutta la città. Quasi quotidianamente arrivano ai saronnesi che chiedono di acquistare mascherine o che chiedono informazioni su disinfettanti da utilizzare magari perché diretti all’aeroporto di Malpensa o perché hanno utilizzato il Malpensa Express in arrivo dalla scalo della Brughiera. Già perché a preoccupare non è tanto il possibile contagio generalizzato quando il caso fortuito legato alla vicinanza con l’aeroporto e con i suoi viaggiatori non necessariamente cinesi.

Le richieste sono poche ma quotidiane e si susseguono dall’inizio dell’emergenza. In molti sono preoccupati dai sintomi dell’influenza o dalla vicinanza con viaggiatori e così si cerca la rassicurazione del farmacista.

(foto archivio)