LIMBIATE – Città Satellite, si è entrati nel merito della rinascita: dopo il disco verde al progetto di recupero, per riaprire lo storico parco giochi, dei dettagli si è parlati oggi pomeriggio in Municipio a Limbiate. Si è tenuta infatti nel pomeriggio, nella sala Giunta del municipio del Comune, la conferenza stampa in cui il sindaco Antonio Romeo ed il presidente del Parco delle Groane, Roberto Della Rovere (foto), hanno relazionato ai giornalisti circa la firma della convenzione per il recupero di “Città Satellite”. Erano presenti per il parco anche il direttore Mario Roberto Girelli e il consigliere William Ricchi.

“Quando ci sono un percorso condiviso e una visione comune tra più istituzioni gli obiettivi si raggiungono – spiega Della Rovere – L‘iter non è stato agevole, tanti sono stati gli incontri con il privato, ma anche grazie al lavoro dei tecnici siamo arrivati alla firma”. Poi prosegue. “Sono ottimista, tanti sono stati i segnali in questo ultimo anno e mezzo da parte della proprietà perché il progetto decolli. Da parte nostra, Parco e Comune, è stato fatto il possibile per arrivare fin qui”.

12022020