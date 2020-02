“Mamma ho perso il lavoro” spettacolo al Prealpi con la Cri

SARONNO – Sono in vendita, telefonando al 3880546846 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, i biglietti per lo spettacolo “Mamma ho perso il lavoro” in programma venerdì 21 febbraio alle 21 al Cinema Prealpi.

Si tratta di una commedia brillante e genuina proposta dal trio comico “Ridi per Caso”, nato con lo scopo di coniugare il divertimento e la solidarietà, e accomunato dalla passione per la recitazione e l’improvvisazione.

Sul palco Riccardo Galizia, Miriam Errico e Riccardo De Luca, con la regia di Matilde Galizia. L’iniziativa è a cura della Croce Rossa di Saronno, con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Location della serata il cinema Prealpi situato accanto alla parrocchia della Sacra Famiglia tra viale Prealpi e via San Francesco. Il costo del biglietto è di 10 euro. Come detto informazioni e prenotazioni sono disponibili al numero 388 054 6846 attivo da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

(copertina: la locandina dell’evento promosso dal comitato cittadino della Croce rossa al cinema Prealpi)

15022020