SARONNO – Se ne parla da molto tempo e del resto l’idea ha subito conquistato esponenti del mondo politico e saronnesi pronti a rimboccarsi le maniche per la propria città. La nascita di un polo civico in vista della prossima tornata elettorale sembra ormai imminente.

Nessuna ufficialità per il momento soprattutto perchè tutto si muove molto velocemente con l’energia dei nuovi progetti. L’idea è quella di riunire intorno alla candidatura di Paolo Riva (consigliere comunale di Ui, noto architetto con una passata esperienza da assessore all’Urbanistica) diverse realtà. Si punterebbe al mondo del civismo con il sostegno di realtà di centro con alcune formazioni politiche. Sul piatto anche la collaborazione con Italia Viva, +Europa e Azione.

Trattative in corso anche con M5s saronnese che d’altra parte ha partecipato a diversi incontri in questa prima fase elettorale forte della disponibilità data da Invidia e Cenci di trovare la soluzione migliore per la realtà saronnese.

Quindi “lavori in corso” per trovare non solo una quadra ma anche il giusto team di persone per concretizzare il progetto.

19022020