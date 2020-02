Blitz notturno di Centopercentoanimalisti contro il circo

SARONNO – “Nella notte tra il 18 e 19 febbraio, Militanti di Centopercentoanimalisti hanno “oscurato” alcuni manifesti circensi affissi a Saronno, nella speranza che i cittadini, e non solo loro, riflettano! Una gabbia d’oro è sempre una gabbia!”.

Inizia così la rivendicazione dell’ultimo blitz dei militanti di 100%animalisti, gruppo attivissimo nel Saronnese e non solo.

“Il circo attestato a Saronno è tristemente noto agli animalisti che lottano per la causa e che tengono monitorati i circhi con animali di tutta Italia, noi di Centopercentoanimalisti per esempio, lo facciamo da sempre. Questo circo è attendato a Saronno”.

Il gruppo ripercorre i problemi avuti dalla realtà circense rimarcando il proprio impegno e sottolineando le carenze dell’Amministrazione: “Ora questo circo da giorni si è attendato a Saronno! Il sindaco Fagioli prima di dare l’autorizzazione si è informato su questi circensi? Ma c’è di più, il circo ha prorogato i suoi spettacoli. Conosciamo bene questi vecchi trucchi dei circensi per attirare il pubblico, basta passare nei pressi del loro tendone per vedere il parcheggio deserto, ciononostante, a Saronno viene confermata la regola: al sindaco Fagioli il benessere animale non interessa”.

E ancora: “I circensi dicono che gli Animali li trattano bene ma i poveri animali passano la loro vita in gabbia, una vita piena di umiliazioni, vessazioni e sofferenze”. Non manca una stoccata al mondo della politica “che dovrebbero iniziare seriamente a contrastare questa inaccettabile realtà” e a chi “paga il bliglietto per assistere a questi spettacoli”.