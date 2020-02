Origgio: Amazon, annunciato sciopero a sorpresa

ORIGGIO – Sciopero in arrivo per i “collaboratori” esterni di Amazon? Ne è stato annunciato uno “a sorpresa” di quarantotto ore, e potrebbe essere che si inizi all’alba di oggi, anche al deposito logistico che si trova alla periferia di Origgio, in via Buozzi, dove già c’erano state manifestazioni sindacali, anche questo mese.

In un comunicato congiunto Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti ricordano le richieste dei lavoratori, “buste paga uguali per tutti e in regola; chiudere tutto il pregresso; stabilizzazioni con precedenza ai più anziani, abbassamento dei carichi di lavoro, franchigie uguali per tutti, aumento del salario, premio risultato finale. Ma non abbiamo ricevuto risposte concrete. Per questo proclamiamo lo sciopero di tutt i lavoratori e lavoratrici della filiera Amazon. Lo sciopero sarà di 48 ore. Inizieremo con una giornata e se non arriveranno le risposte continueremo. Lo sciopero – comunicato i sindacati – sarà a sorpresa”.

Ce n’è anche per Amazon “che deve fare rispettare le regole e deve prendersi le sue responsabilità nei confronti di chi consegna i suoi pacchi”.

(foto: precedente presidio sindacale davanti al deposito Amazon di Origgio)

19022020