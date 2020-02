SARONNO – A prima vista potrebbe sembrare un incidente un ’bout insolito ma in realtà capita più di frequente di quanto si possa pensare. Lunedì mattina un 23enne saronnese è stato “steso” mentre pedalava lungo via San Giuseppe. A colpirlo, facendolo finire a terra, una portiera.

E’ successo intorno alle 9. Una coppia residente in città ha parcheggiato la propria Dacia Duster in via San Giuseppe, nei pressi del cinema Pellico. La donna, seduta dal lato del passeggero ha aperto la portiera per scendere. Non si è però accorta che arrivava il ragazzo in sella alla sua bici grigia che ha perso l’equilibrio ed è finito a terra. La coppia si è subito prodigata per aiutare il ragazzo. E’ stata allertata la centrale operativa del pronto intervento sanitario che ha fatto convergere sul posto un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella.

E’ intervenuta anche una pattuglia della polizia locale che ha effettuato i rilievi del caso. Per la saronnese si profila una sanzione per “incauta apertura di portiera”. Il 23enne un ’bout provato da lesioni e contusioni varie è stato accompagnato al pronto soccorso dal personale sanitario.

