SARONNO – “Il partito Democratico di Saranno esprime viva soddisfazione per la candidatura a sindaco di Augusto Airoldi persona conosciuta, professionale e stimata nella realtà saronnese. Da sempre impegnato nella vita sociale e politica al servizio della città e delle persone che ne hanno più bisogno”.

Inizia così la nota del Pd saronnese che dopo Tu@Saronno rimarca il sostegno ad Augusto Airoldi.

“Con lui stiamo completando un programma elettorale di grande respiro per ridare a Saranno un futuro di città guida per l’intero circondario, riorganizzandola da un punto di vista urbanistico, ambientale e territoriale. Porremo un’attenzione particolare a chi non ha un lavoro, alle famiglie e ai giovani per dare loro un degno futuro. Svilupperemo tutte le sinergie possibili per migliorare e creare nuovi servizi in città e renderla sempre più attraente e di facile fruibilità.

Faremo leva sulla sua favorevole posizione geografica, al centro di diverse province; sulla facile raggiungibilità della grande Milano come dell’aeroporto internazionale di Malpensa per rendere Saranno e il territorio del saronnese sempre più attraente ed interessante”.

E concludono: “Insieme ad Augusto, che ringraziamo per aver dato la sua disponibilità e che avrà il nostro sincero ed incondizionato appoggio, ci impegniamo per ridare slancio e competitività alla nostra amata Saronno. Insieme a tutti lo possiamo fare”.