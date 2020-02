SARONNO – 97-72 il punteggio al Palaronchi di via Colombo a Saronno. I ragazzi della Imo Robur Saronno vincono dunque facile su Valceresio e si tengono nelle posizioni altissime della classifica del campionato di pallacanestro maschile serie C Gold.

Protagonisti di tantissimi minuti in campo i giovani, con Gabriele Pellegrini a guidare la pattuglia con 17 punti; doppia doppia invece per Andrea Quinti 12+10. Più in generale, il giusto atteggiamento da subito ed una vittoria che ci proietta direttamente a Nerviano per la sfida di settimana prossima. Su decisione del Comitato locale della Lombardia della Federbasket tutte le partite in programma domenica sono state invece rinviate a data da destinarsi, per l’emergenza Coronavirus: non si giocherà dunque il previsto incontro del Rovello a Calolziocorte contro i locali del Carpe Diem. Presto sarà resa nota la data del recupero del match; che era l’unico posticipo domenicale previsto per questo fine settimana nel girone.

(foto archivio)

22022020