SARONNO – Freddo, e campo gelato permettendo, stasera nuovo test per il Fbc Saronno (Promozione) che in vista della ripresa del campionato dopo la lunga pausa invernale si metterà alla prova con una formazione giovanile del Chiasso, compagine svizzera. Si gioca, con ingresso libero per il pubblico che vorrà essere presente, sul campo principale del centro sportivo Matteotti di via Sampietro, con inizio alle 20.30. Una informale amichevole per tenersi in allenamento, unica insidia quella del gelo: sono attese temperature attorno allo zero e forse sotto, e non è esclusa anche un po’ di nebbia.

Il Football Club Saronno 1910 è reduce dall’amichevole domenicale, persa 3-2, contro l’Ardor Lazzate, che milita nella categoria superiore.

Intanto è in fase di organizzazione una ulteriore amichevole che vedrà impegnati i biancocelesti nel pomeriggio domenicale, avversario da definire.

(foto archivio: il centro sportivo Matteotti di via Sampietro ospita questa sera l’amichevole fra Fbc Saronno ed i giovani del Chiasso)

