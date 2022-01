x x

SARONNO – In attesa, il mese prossimo, della ripresa del campionato di Promozione il Fbc Saronno si tiene in forma con le amichevoli. Dopo quella persa di misura domenica contro l’Ardor Lazzate, i biancocelesti saranno di nuovo in campo mercoledì sera sul campo del centro sportivo Matteotti di via Sampietro per vedersela con la formazione “giovani” del Chiasso, che milita nel campionato svizzero. Per chi volesse sfidare il prevedibile freddo serale, l’incontro inizierà alle 20.30.

“Pensiamo poi – spiega il direttore sportivo dei saronnese, Simone Morandi – ad una ulteriore amichevole domenica prossima, che potrebbe essere giocata in trasferta, e stiamo focalizzando i dettagli”.

Il Saronno di mister Niccolò Taroni è atteso dal girone di ritorno di Promozione, con la formazione saronnese che non nasconde i propri obiettivi, quello minimo è il secondo posto finale alle spalle della corazzata Solbiatese, sinora incontrastata capolista del torneo.

(foto: il direttore sportivo del Fbc Saronno, Simone Morandi)

