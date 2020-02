SARONNO – Coronavirus, il Fbc Saronno ferma tutta l’attività per alcuni giorni. Non solo le partite ufficiali ma anche tutti gli allenamenti al centro sportivo “Matteotti” di via Sampietro. In una nota, il club del presidente Simone Sartori fa sapere che “viste le nuove disposizioni della Figc in materia di Coronavirus, anche la società Fbc Saronno 1910 recepisce le direttive e sospende tutte le attività allenamenti amichevoli e gare di campionato fino a mercoledì 26 febbraio. In attesa di nuove comunicazioni ufficiali in merito. Vi chiediamo di seguire i canali ufficiali della società per eventuali aggiornamenti”.

Proprio oggi, domenica 3, la prima squadra del Fbc Saronno avrebbe dovuto giocare il big match di Prima categoria, seconda contro prima in classifica, contro la capolista Lentatese. Classifica: Lentatese 49 punti, Rovellasca, Fbc Saronno e Guanzatese 45, Bovisio Masciago 42, Tavernola 31, Esperia Lomazzo 29, Faloppiese Ronago 27, Ardita Como 25, Menaggio e Portichetto Luisago 24, Asd Ceriano Laghetto 23, Salus Turate 20, Montesolaro 16, Hf Calcio Como 14, Real San Fermo 6.

23022020