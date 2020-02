Coronavirus, Lega attacca anche Airoldi: “Ridicolizza e minimizza, come il Governo”

SARONNO – Dopo aver bacchettato l’ironia di Francesco Banfi con il segretario cittadino Claudio Sala la Lega replica anche all’intervento, sempre a tema Coronavirus, dell’ex presidente del consiglio comunale e candidato sindaco del centrosinistra Augusto Airoldi. La nuova nota è firmata dal capogruppo leghista in consiglio comunale Angelo Veronesi.

“Riguardo la presa di posizione di Airoldi: ridicolizzare la situazione è da irresponsabili, si dovrebbe vergognare. Ha preso la laurea in medicina su Wikipedia o su Google? Io mi fido dei medici veri e dell’organizzazione mondiale della sanità.

Il Governo italiano è stato irresponsabile a non imporre la quarantena a chi arrivava da zone infette, come consigliava l’Oms. Sono perplesso, ma non mi stupisce che i supporters di questo Governo vogliano difenderlo a spada tratta anche quando l’evidenza è contraria. Tutto il mondo condanna l’Italia per la sua irresponsabilità. Airoldi è un degno rappresentante locale di questa italianità”.

(foto: il capogruppo Lega che firma la nota contro Airoldi in consiglio comunale)