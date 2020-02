SARONNO / CERIANO LAGHETTO – A comprare la droga, in tempi di Coronavirus, ci si va con la mascherina: è quanto successo sui treni della Saronno-Seregno di Trenord diretti alla stazione di Ceriano-Solaro dove da ogni convoglio scendono decine di giovani e meno giovani diretti nei vicini boschi delle Groane per rifornirsi nelle “piazze di spaccio”.

Ad attenderli sulla banchina, per cercare di svolgere opera di controllo e sensibilizzazione, assieme alle forze dlel’ordine anche il sindaco cerianese Roberto Crippa ed il vicesindaco Dante Cattaneo: “Pensavo di averne viste di ogni, ma oggi ho visto i tossici scendere dai treni della S9 con la mascherina” il commento di Cattaneo. Che assieme agli altri esponenti dell’Amministrazione civica di Ceriano Laghetto è da tempo impegnato in una battaglia contro lo spaccio nei boschi della zona e per la sicurezza della ferroviaria fra Saronno e la Brianza.

(foto: controlli sulla banchina della stazione di Ceriano-Solaro della linea ferroviaria Saronno-Seregno)

26022020