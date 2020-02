Coronavirus: Ricciardi dell’Organizzazione mondiale di sanità bacchetta il sindaco di Saronno

SARONNO – Walter Ricciardi, già presidente dell’Istituto superiore di sanità, membro dell’Organizzazione mondiale per la sanità e professore all’Università cattolica bacchetta con un tweet il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli. Il tutto in relazione al contenuto dell’ordinanza emessa dal primo cittadino saronnese per annullare il mercato del mercoledì mattina, nel quale comparivano fantasiosi conteggi riguardo al possibile, potenziale numero di morti, 1200, per il Coronavirus a Saronno.

esempio di come una frammentazione decisionale non basata sull’evidenza scientifica può distruggere la fiducia, la reputazione e l’economia di un Paese, la differenza tra le nazioni che falliscono e quelle che prosperano e’ nella qualità delle istituzioni https://t.co/Lif3ri1TAY — Walter Ricciardi (@WRicciardi) February 26, 2020

In riferimento a quanto scritto nell’ordinanza di Fagioli, il professor Ricciardi su Twitter ha commentato: “Esempio di come una frammentazione decisionale non basata sull’evidenza scientifica può distruggere la fiducia, la reputazione e l’economia di un Paese, la differenza tra le Nazioni che falliscono e quelle che prosperano è nella qualità delle istituzioni”. Il contenuto dell’ordinanza del sindaco Fagioli è stato nelle scorse ore rilanciato da molti dei principali giornale anche a livello nazionale.

(foto: il medico Walter Ricciardi, esponente dell’Organizzazione mondiale di sanità. Ha twittato sul “caso” della ordinanza emessa dal sindaco di Saronno)

