SOLARO – Riaprirà domani 3 marzo la biblioteca di Solaro.

L’annuncio arriva direttamente dal sindaco Nilde Moretti, che ha chiarito come, in ottemperanza al decreto del Consiglio dei Ministri di ieri 1° marzo, la riapertura dei luoghi di cultura ha convinto anche l’amministrazione solarese ha riattivare un servizio importante per il paese, com’è quello della biblioteca comunale. Quest’ultima sarà quindi aperta alle 15 di domani 3 marzo esclusivamente per il prestito e la consegna dei documenti provenienti dall’interprestito bibliotecario: in questo modo, verrà garantito il rispetto della distanza di un metro dei visitatori che varcheranno la soglia dell’edificio con ordine.

Anche in altre biblioteche del gruppo CSBNO sono state prese le stesse precauzioni: si ricorda, infatti, che dall’inizio del 2020 la struttura pubblica ospitata nei locali di via Mazzini è gestita dagli operatori dell’azienda speciale Csbno. In primavera sarà organizzato l’evento inaugurale della nuova gestione, con la presentazione di tutte le nuove potenzialità alle quali si apre questo accordo.

02032020