SARONNO – E’ quello di un saronnese il secondo caso sotto la “lente di ingrandimento” in città per il rischio di positività al Coronavirus: abiterebbe infatti proprio a Saronno il secondo paziente sul quale sono in corso accertamenti sanitari, ieri visto che si è presentato all’ospedale di piazza Borella manifestando sintomi che hanno fatto pensare al Coronavirus, è stato subito sottoposto a tampone, e proprio in queste ore dovrebbero giungere gli esiti. Ci vuole infatti circa un giorno per disporre dei risultati.

Ovviamente i responsabili della struttura ospedaliera hanno nell’immediatezza preso tutte le contromisure del caso per evitare contatti con gli altri pazienti e per fare in modo che anche il personale medico e infermieristico fosse “protetto” adeguatamente. Con la speranza, naturalmente, che si tratti di un “falso allarme” e di poterlo quindi rimandare subito a casa. Dall’ospedale di Saronno è stato, sempre ieri, invece trasferito a Busto Arsizio un altro paziente, risultato positivo al primo tampone (e in attesa dell’esito del secondo).

(foto: l’ospedale di piazza Borella a Saronno, lo staff è pronto ad affrontare l’arrivo di pazienti eventualmente positivi al Coronavirus)

03032020