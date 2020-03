[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Gli appelli degli ambulanti e di Ascom uniti alle nuove disposizioni ministeriali, che non obbligano alla chiusura, hanno spinto l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Fagioli a confermare l’appuntamento di domani mattina con il mercato cittadino.

Come tradizione domani piazza dei Mercanti e la zona circostante da via Pagani a via Carlo Porta, da via Monti a via Pola saranno invase da bancarelle di prodotti alimentari, abbigliamento e articoli per la casa.

Se settimana scorsa, con un un’ordinanza diventata celeberrima a livello nazionale per l’ipotesi di 1200 morti di Coronavirus a Saronno, il primo cittadino aveva vietato banchi e stand questo mercoledì tutto funzionerà normalmente. Sono previsti i soliti 300 banchi mentre in linea con quanto accaduto negli altri mercati della provincia di Varese che non si sono fermati si ipotizza una riduzione di clientela.

In ogni caso l’Amministrazione pensa ad un aumento del numero degli agenti di polizia locale in servizio e magari anche un sostegno dall’associazione nazionale carabinieri. L’obiettivo è quello di evitare che si formino assembramenti.

(foto archivio)

03032020