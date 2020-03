SARONNO – Ha superato quota 200 i saronnesi che ad oggi si sono iscritti sul sito di Saronno Servizi per parcheggiare gratuitamente in piazza dei Mercanti.

In sostanza i residenti registrandosi potranno sostare gratuitamente e senza limiti di tempo mentre i non saronnesi dovranno pagare una tariffa di 50 centesimi all’ora o due euro per l’intera giornata.

E’ stato anche attivato il nuovo parcometro posizionato accanto alla casetta dell’acqua. Si potrà pagare anche in via tematica con l’app attiva in città per il pagamento della sosta, Easypark, che è stata modificata in modo da gestire la sosta differenziata rispetto al resto della città. Presenti nella piazza anche una serie di totem informativi in modo che chiunque arrivi a parcheggiare si ricordi di pagare se non risiede in città o attivi il dispositivo per la sosta gratuita se è un saronnese.

Del resto le righe azzurre sono state realizzate lo scorso giugno ma sono da qualche settimana è stato attivato il sistema per la registrazione e il pagamento.

