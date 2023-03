x x

SARONNO – Hanno scelto un luogo decisamente simbolico, evocativo di tante manifestazioni, graffiti, battaglie, gli anarchici del centro sociale Telos per iniziare la due giorni destinata a celebrare i 14 anni di presenza anarchica in città.

Oggi, venerdì 24 marzo, si sono radunati in piazza Rossa dove intorno alle 19, hanno iniziato ad arrivare i primi ragazzi. Programma della serata la presentazione della rivista “Respiro”, chiacchierata sul carcere e mostra con le illustrazioni dell’ultimo numero. Fulcro dell’evento alle 20 una cena vegana e un concerto hard-core con 6 gruppi e musica fino alle 5 del mattino.

La location è stata svelata solo all’ultimo minuto online come prassi da quando il centro è diventato itinerante. Una scelta che non sembra casuale visto che piazza dei Mercanti è stata teatro di diverse manifestazioni, presidi ma anche di iniziative come quella contro i parcheggi a pagamento (quando erano state colorate di bianco tutte le righe blu) o contro il maxi murales dell’Amministrazione comunale.

Da programma, reso noto sui social e affisso in giro per la città l’evento dovrebbe essere replicato anche domani sera. Sempre con location svelata all’ultimo minuto.

(foto archivio)

