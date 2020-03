SARONNO – A Saronno è confermato l’appuntamento di domani mattina con il mercato cittadino. Come tradizione domani piazza dei Mercanti e la zona circostante da via Pagani a via Carlo Porta, da via Monti a via Pola saranno invase da bancarelle di prodotti alimentari, abbigliamento e articoli per la casa.

Se due settimane fa, con un un’ordinanza diventata celeberrima a livello nazionale per l’ipotesi di 1200 morti di Coronavirus a Saronno, il primo cittadino aveva vietato banchi e stand questo mercoledì tutto funzionerà normalmente. Esattamente come settimana scorsa. Malgrado le norme più stringenti approvate dal governo. Sono previsti all’incirca 300 banchi mentre in linea con quanto accaduto settimana prossima si ipotizza una riduzione di clientela. Rientrando gli acquisti tra “le necessità” potranno recarsi al mercato i saronnesi ma anche i residenti dei comuni limitrofi.

Confermato dall’Amministrazione un aumento del numero degli agenti di polizia locale in servizio e magari anche un sostegno dall’associazione nazionale carabinieri. L’obiettivo è quello di evitare che si formino assembramenti.

10032020