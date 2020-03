[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – “Prego favorisca patente, libretto e autocertificazione”. E’ la richiesta che si sono sentiti fare stamattina gli automobilisti di passaggio in via Novara.

Il comando di polizia locale guidato dal comandante Giuseppe Sala ha schierato una pattuglia per verificare che chi fosse in giro in auto lo fosse per motivi “di lavoro, di necessità o di salute”.

“Al momento non abbiamo trovato persone che avrebbero dovuto essere a casa – spiega il comandante Giuseppe Sala – abbiamo chiesto ad ogni automobilista fermato di compilare la necessaria autocertificazione spiegato la motivazione del suo spostamento”.

Gli agenti impiegati in questo servizio sono stati moniti di mascherine.

E’ solo l’ultima tranche dei controlli serrati della polizia locale per accertare il rispetto del decreto che impone misure più stringenti contro il contagio da coronavirus. “Abbiamo già iniziato domenica sera – conclude il comandante Giuseppe Sala – con un primo giro della città alle 18 per controllare che i bar e i ristoranti chiudessero come previsto dal decreto. Ed ieri abbiamo replicato in modo più sistematico”.

