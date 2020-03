Coronavirus, “Saronno centro” spettrale senza viaggiatori

SARONNO – Stazione centrale, clima spettrale questa mattina a Saronno. Alla ripartenza del servizio ferroviario dopo la pausa notturna, lo scalo di piazza Cadorna è apparso ai pochi pendolari del tutto deserte, banchine completamente vuote, quasi nessuno in giro neppure attorno alla stazione. Il tutto a fronte dell’emergenza Coronavirus che ha portato sia alla chiusura degli istituti scolastici che di molti uffici.

Gli ultimi dati di Trenord, relativi alla scorsa settimana, facevano riferimento ad un calo dell’utenza del 60 per cento – da 820 mila a 350 mila passeggeri in un giorno feriale – a seguito delle misure attuate per affrontare l’emergenza sanitaria per il coronavirus. Trenord per ora conferma il servizio effettuato la scorsa settimana, anche per il periodo dal 9 a venerdì 13 marzo – eventuali aggiornamenti verranno comunicati su tutti i canali di informazione – con l’aggiunta di ulteriori corse sulle linee S2 e S3. In Lombardia circoleranno circa 2150 treni ogni giorno.

(foto: alcune immagini di questa mattina presto alla stazione di “Saronno centro”)

