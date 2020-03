SARONNO – “Io resto a casa”: con questo chiaro messaggio anche il capogruppo del Pd in consiglio comunale a Saronno, Francesco Licata, si unisce all’impegno per la sensibilizzazione dei cittadini. Su Facebook Licata ha anche pubblicato l’immagine di un utile vademecum pensato per piccini e grandi, “Coronavirus: come affrontarlo. Consigli per la gestione della paura per bambini ed adulti”.

In questa notte fra lunedì 9 e martedì 10 marzo, con il premier Conte che ha dovuto prendere il provvedimento forse più difficile della storia repubblicana dell’Italia, ogni mezz’ora su ilSaronno e per tutta la notte e sino alle 6 pubblicheremo gli appelli che ci sono arrivati e continuano ad arrivare per informare e chiedere ai cittadini di rispettare le regole. Ne va della salute di tutti noi.

(foto: il capogruppo consigliare del Partito democratico a Saronno, Francesco Licata)

