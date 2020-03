SARONNO – “In questi giorni di difficoltà per la situazione dovuta al coronavirus, ci siamo chiesti cosa possiamo fare per aiutare le persone e le attività commerciali”

Un app creata ad hoc per aiutare le attività commerciali che stanno facendo i conti con l’emergenza Coronavirus. E’ la proposta di Smart Touch.

“Siamo una software house di Saronno e abbiamo sviluppato un’app per smartphone che facilita le consegne a domicilio. Il sistema è pensato per il settore della ristorazione (ristoranti, bar e pizzerie), ma in realtà può essere impiegato anche in altri settori commerciali (panetterie, alimentari, fruttivendoli ad esempio). Oltretutto l’app permette anche il pagamento elettronico via PayPal e questo va incontro alle disposizioni sulle norme di cautela per la consegna senza contatto e scambio di denaro tra il fattorino e il cliente.

Abbiamo, pertanto deciso di concedere l’utilizzo completamente gratuito per 3 mesi della nostra piattaforma Smart Touch Menu www.smarttouch.it a tutte le attività commerciali che lo vorranno, cominciando da Saronno e dalla Lombardia.

Nella speranza che questo possa essere un sostegno alle attività di ristorazione e commerciali e anche un aiuto a chi ha necessità di consegne a domicilio.

Per informazioni

email: info@smarttouch.it

tel: 0287186571

web: smarttouch.it

link: https://www.smarttouch.it/#contact