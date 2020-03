Coronavirus: il sindaco Pavan fa chiarezza sulla situazione di Rovello Porro

ROVELLO PORRO – Coronavirus e Rovello Porro, il sindaco Paolo Pavan ha scritto ai concittadini: “Al momento Ats non ci ha comunicato alcun caso confermato a Rovello Porro ma ho sollecitato ulteriori informazioni”, da parte di Pavan l’impegno a informare tempestivamente i rovellesi di ogni eventuale novità. In base ai dati regionali nei giorni scorsi era emerso un possibile caso “rovellese” ma come per altri comuni (ad esempio nella vicina Gerenzano) può essere persona in realtà domiciliata altrove anche da tempo, questa una delle ipotesi possibili.

Ecco lo scritto di Pavan.

Cari cittadini,

vi informo che i servizi comunali, con il personale volontario coinvolto e la Protezione civile, stanno lavorando per assicurare, in caso di necessità, l’adeguata assistenza a coloro che potrebbero trovarsi in situazione di eventuale isolamento. L’Amministrazione ha attivato il numero di cellulare 3791511784 quale call center (Pronto farmaco e Pronto spesa).

Vi rendo noto che, ad oggi, l’Ats (l’azienda sanitaria, ndr) non ha comunicato alcun caso di Covid-19 sul territorio rovellese. Poichè però sono a conoscenza, in via informale, che due nostri concittadini sono stati ospedalizzati con sintomatologia riconducibile al virus sopra nominato, ho richiesto nuovamente informazioni all’Ats.

I servizi sociali territoriali sono in costante contatto con le famiglie di riferimento. Mi impegno a tenervi costantemente aggiornati. Vi ricordo di uscire il meno possibile. E’ un momento molto particolare che richiede la collaborazione di tutti noi.

Il sindaco

Paolo Pavan

18032020