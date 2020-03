UBOLDO – La condivisione del modulo per l’autocertificazione, una frase del Dalai Lama e un ringraziamento unito all’invito a restare a casa: ecco l’ultimo messaggio del sindaco Luigi Clerici.

Cari concittadini,

voglio farvi pervenire il nuovo modulo per l’Autodichiarazione relativo agli spostamenti. Colgo l’occasione anche per ringraziarvi per il comportamento responsabile di questi giorni. Le strade semi deserte, le persone composte in attesa del proprio turno ovunque si trovino sono la fotografia di una comunità matura, che ha capito la gravità del momento e sta facendo quanto possibile per non aggravare la già precaria situazione. La mia non è retorica, come qualcuno potrebbe pensare, ma la testimonianza di ciò che osservo ogni giorno quando mi reco in Comune e lì passo gran parte della mia giornata cercando di fare del mio meglio per gestire questa emergenza.

Grazie, grazie di cuore a tutti e, mi raccomando, non molliamo di un millimetro, perché è proprio ora che dobbiamo essere forti! Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Siamo responsabili gli uni degli altri. (Dalai Lama)

Il vostro Sindaco,

Luigi Clerici