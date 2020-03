Enpa denuncia: diserbante contro i gatti

CARONNO PERTUSELLA – L’Enpa Saronno, attiva anche sul territorio caronnese, denuncia l’avvenuto sversamento di diserbanti su suolo pubblico vicino ad una colonia felina regolarmente censita.

“Durante il sopralluogo ad uno dei distributori di croccantini, posizionato a Caronno Pertusella, è accaduto che una nostra volontaria abbia avvertito un forte bruciore e irritazione a occhi, labbra e gola, nonostante la mascherina e i guanti che indossava a protezione personale. Questi fastidi sono stati causati da diserbante che qualcuno ha versato lungo la strada su suolo pubblico, fregandosene del divieto comunale.

L’aggravante è che esattamente in quello spazio esiste una colonia felina, gestita da almeno dieci anni da Enpa Saronno ed attualmente molto contenuta nei numeri, grazie alla campagna di sterilizzazione che stiamo portando avanti.

La colonia è riconosciuta dal comune di Caronno Pertusella ed autorizzata dall’Ats, azienda di tutela della salute.

Pensiamo che lo sversamento del diserbante proprio in quel luogo non sia casuale, bensì l’azione di qualche ignorante.

La denuncia è assicurata in caso di danni a queste colonie o alle persone che si dedicano con tutte loro stesse ad accudire questi gatti.

Noi facciamo di tutto per non fare uscire le persone una volta di troppo, in osservanza alle norme contro la diffusione del coronavirus, e per colpa di qualcuno noi stessi abbiamo rischiato di finire al pronto soccorso!

In questo momento è necessario che questi fatti si sappiano e che tutti siate informati non solo del grande lavoro che noi e le associazioni come la nostra svolgono ogni giorno ma anche che, spesso, può addirittura risultare pericoloso”.

