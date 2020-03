Coronavirus, il sindaco Oleari informa: altro caso a Turate (3)

TURATE – Ancora un caso a Turate, tre quelli si sono registrati in paese dall’inizio della pandemia. Lo comunica il sindaco, Alberto Oleari, tenendo attivo quel filo diretto con la cittadinanza che ha sempre caratterizzato la sua attività amministrativa sin dall’inizio dell’emergenza coronavirus.

In data odierna la Prefettura di Como mi ha comunicato un nuovo caso di cittadino risultato positivo al Covid-19. Pertanto sale a 3 il numero dei casi positivi su Turate ad oggi. Per esigenze di riservatezza, chiaramente, non possono essere divulgati i dati personali dei soggetti.

Si richiama nuovamente l’attenzione di tutti i cittadini al rispetto scrupoloso delle disposizioni dettate dalle normative e dalle autorità sanitarie, disposizioni volte a contenere la diffusione del Coronavirus.

Per questo rinnoviamo per l’ennesima volta l’invito a non uscire di casa, se non in situazioni strettamente necessarie. Con l’impegno di tenervi costantemente aggiornati, porgo un caro saluto.

Il sindaco

Alberto Oleari

(foto archivio: il sindaco di Turate, Alberto Oleari)

20032020