SOLARO – Sono saliti a sette i contagi da coronavirus nel comune di Solaro, ai quali si aggiunge la triste notizie del cittadino deceduto domenica. A confermarlo, nella giornata di venerdì 20 marzo, è il sindaco Nilde Moretti, in costante contatto con le autorità sanitarie di competenza per il territorio. Tutti i casi sono stati prontamente presi in carico dagli operatori sanitari e sono stati attivati tutti i protocolli previsti dalle azioni per il contenimento e la gestione dell’epidemia.

Il sindaco Nilde Moretti: “Purtroppo l’epidemia non accenna a rallentare. Sapevamo dell’eventualità che ci potessero essere nuovi contagi, ma ad ogni cittadino che si aggiunge il dispiacere è sempre maggiore unito al dolore per il nostro concittadino deceduto domenica, sperando di poter presto smettere di aggiornare ulteriormente questo conteggio. Le precauzioni non sono mai abbastanza e siamo costretti a rinnovare ancora l’invito a restare a casa. In troppi non hanno recepito il messaggio e con i loro atteggiamenti irresponsabili rischiano di aggravare la situazione già difficile degli ospedali e mettono in pericolo

la salute di tutti, in particolare di chi ancora lavora a contatto con il pubblico, e penso a farmacisti e operatori sanitari, dipendenti del settore alimentare e autotrasportatori. State a casa, senza se e senza ma”.

20032020