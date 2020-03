SARONNO – Il comune ha emesso stamattina un’ordinanza che proroga lenuove regole della sosta studiate dall’Amministrazione per il periodo di emergenza da coronavirus.

In particolare fino al prossimo 15 aprile non ci sarà limitazione oraria e pagamento nella zona a disco orario o a pagamento, con esclusione del posteggio di via I° Maggio, del posteggio di via Ferrari (ex De Nora), del posteggio a pagamento di piazza Saragat e nelle aree comprese nella zona a traffico limitato;

Restano confermati i relativi divieti nelle aree residenti, nelle aree soggette a pulizia strada nei giorni ed orari previsti dalla segnaletica stradale, ed in tutte le aree destinate a particolari veicoli ed utilizzatori (bus, invalidi, carico/scarico, taxi, mezzi

di soccorso).

In considerazione dell’impossibilità di modificare la segnaletica orizzontale e verticale in essere l’ordinanza ha valore dalla pubblicazione e portata a conoscenza dei cittadini residenti mediante il sito comunale e gli organi di informazione.