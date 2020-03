SARONNO – Nessuna denuncia ma anche vicinanza alla famiglia viene espressa dalla Gs Robur in merito all’episodio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì nel centro sportivo di via Colombo.

Ecco il testo diffuso dalla società: “In merito ai fatti di ieri notte e riportati nell’articolo apparso su IlSaronno la società GS Robur vuole far sapere che i danni si riparano e che non sono cose importanti in questi momenti. Ci auguriamo solo che il ragazzo stia bene, questa è la cosa più importante ora.

Siamo a disposizione per qualsiasi cosa possa essere fatta a supporto del ragazzo e della famiglia. È intenzione della Società non sporgere denuncia. La società ringrazia il lavoro dei sanitari e delle forze dell’ordine.”

Dai primi riscontri, realizzati stamattina dai responsabili della struttura e della società, nel corso del movimentato episodio sono state danneggiate essenzialmente le coperture delle panchine del campo da calcio principale.

(foto: i soccorsi intervenuti in via Bellavita)