SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito ad un nuovo servizio attivato in Comune.

‘Lo psicologo risponde’, è questo il nuovo servizio predisposto dall’Amministrazione comunale di Saronno per dare un ulteriore supporto alla cittadinanza in questo particolarissimo periodo di difficoltà. Il progetto sarà attivo da domani, mercoledì primo aprile.

Nello specifico si tratta di un sostegno ed ascolto offerto gratuitamente da un gruppo di psicologi a quei cittadini che vivono con particolare ansia e preoccupazione l’attuale emergenza sanitaria da coronavirus. Telefonando al centralino del comune di Saronno (02967101), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30, si verrà messi in contatto con uno psicologo professionista per una consulenza telefonica.

“Abbiamo pensato fosse utile istituire questo servizio – ha spiegato il Sindaco Alessandro Fagioli – perché purtroppo l’emergenza sanitaria è ormai diventata anche un’emergenza sociale ed economica: è dunque fondamentale mettere in campo tutti gli strumenti utili a supportare concretamente i nostri concittadini. Ringrazio i nostri psicologi per la disponibilità dimostrata anche in questa occasione”.

“Proseguendo nell’intento di dare risposta ai bisogni con cui inaspettatamente i cittadini si stanno trovando ad avere a che fare in questo momento di straordinaria emergenza sanitaria, che ci sta costringendo ad una quotidianità ben diversa da quella a cui eravamo abituati, particolarmente ostica e complicata da affrontare, – ha detto l’assessore ai Servizi Sociali Gianangelo Tosi – l’Amministrazione comunale ha approntato un nuovo servizio di supporto alla cittadinanza, una sorta di sportello telefonico di ascolto ed aiuto per chi sta affrontando la situazione con maggiore difficoltà, a cui abbiamo dato il nome ‘Lo Psicologo risponde’”.