SARONNO – Ferragosto on the road. Il Nucleo Protezione Civile Anc Insubria, è stato presente sulle assolate strade caronnesi, per dare una mano a qualche cittadino in difficoltà.

“Su richiesta dell’assessorato ai Servizi Sociali – spiega l’associazione – abbiamo provveduto a consegnare al domicilio di alcune persone anziane o in difficoltà, il pranzo di Ferragosto. Un piccolo gesto, a ulteriore testimonianza di una presenza costante e attenta; qualche altro chilometro, col nostro mezzo di servizio, sulla strada della solidarietà e della collaborazione”.

Ma non è l’unica novità: “Il nostro Nucleo di protezione civile dell’Associazione nazionale carabinieri, forte di diciannove volontari operativi, tutti iscritti alla sezione Anc caronnese, ha di recente trasferito la propria sede legale da Saronno a Caronno Pertusella, assumendo, di conseguenza, la denominazione di “Nucleo Protezione Civile Anc Insubria – OdV” ed andando, così, a rafforzare e completare l’offerta dei servizi resi ai caronnesi. La presenza dell’Anc, sul nostro territorio, può ora contare su Sezione, Nucleo di Volontariato e Nucleo di Protezione Civile.