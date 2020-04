SARONNO – Il Comune tornare a ricordare ai cittadini di spostare le auto in occasione della pulizia stradale. Un appello rilanciato anche dal sindaco Alessandro Fagioli in alcune interviste “per garantire l’igiene, il decoro e per dare l’opportunità agli operatori di svolgere un servizio per cui i saronnesi pagano”.

Ecco il testo integrale dell’annuncio dell’Amministrazione

Si comunica alla cittadinanza che nel Comune di Saronno è attivo il servizio di lavaggio strade, come opera di igiene pubblico. Siccome viene segnalata dagli operatori di tale servizio la presenza di un’eccessiva presenza di auto che limitano il lavoro, si avvisa la popolazione che tale servizio è affiancato anche con il controllo della sosta da parte della polizia locale.

Pertanto, si invitano i cittadini alla massima collaborazione nello spostare le auto nelle vie adiacenti non soggette alla pulizia strade.

Si ricorda che fino al 15 aprile, come da ordinanza n.64 del 26 marzo 2020, le zone a disco orario e le zone a pagamento sono a libera sosta, eccetto negli orari di pulizia stradale.

