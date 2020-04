[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – “Si comunica che il bando di Regione Lombardia “Dote scuola-Materiale didattico” anno scolastico 2020/2021 (e borse di studio ministeriali anno scolastico 2019/2020) è aperto dalle 12 di oggi, 7 aprile, alle 12 del 29 maggio presentando domanda online al sito http://www.bandi.servizirl.it. Il contributo rappresenta un sostegno utile alle famiglie con figli dai 3 ai 21 anni per l’acquisto di libri di testo e altri strumenti per la didattica. Per ricevere informazioni contattare l’ufficio Dote Scuola di Regione Lombardia alla mail dotescuola@regione.lombardia.it oppure telefonicamente al numero 0267650090 nei seguenti orari: da lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30; venerdì dalle 9.30 alle 12.30″. Lo comunica l’Amministrazione civica.

L’ufficio Servizi educativi del Comune di Saronno potenzierà, a supporto dell’utenza, il servizio di consulenza via mail istruzione@comune.saronno.va.it, al fine di evitare che i cittadini si spostino dal proprio domicilio durante l’emergenza Covid-19.

“Ricordiamo inoltre che l’utilizzo del contributo Dote Scuola – Contributo libri anno scolastico 2019-2020, sempre in seguito all’emergenza sanitaria in corso, è stato prorogato ed è spendibile fino al 15 maggio” concludono dal Comune.

