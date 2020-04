SARONNO – Misure straordinarie alle farmacie comunali per gestire la distribuzione di mascherine organizzata dall’Amministrazione comunale. Ieri il sindaco Alessandro Fagioli ha annunciato la modalità per la distribuzione delle 10.200 mascherine donate dalla Regione. Saranno consegnate nelle farmacie comunali solo agli over 65 e dietro la presentazione della tessera sanitaria. Il sindaco ha invitato i saronnesi a non uscire appositamente per ritirarle e soprattutto ad avere senso civico ma in ogni caso le farmacie si sono organizzate.

Così stamattina le due farmacie comunali si sono attrezzate per gestire l’attività visto che già nelle giornate ordinarie, in questo periodo di quarantena, lavorano a pieno regime. Alla farmacia comunale numero 1 in via Manzoni sono stati aperti tutti gli sportelli mentre alla comunale numero 2 in via Valletta è stato creato un punto distribuzione esterno nel parcheggio. Un punto di distribuzione è stato allestito anche nella sede di via Roma di Saronno Servizi.

(foto: le immagini delle farmacie stamattina)