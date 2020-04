SARONNO – Niente assorbenti femminili nel pacco di generi di prima necessità predisposto dall’Amministrazione comunale con i fondi governativi. E’ quello che ha notato dall’ex consigliere comunale Sara Battistini che ha condiviso una breve nota su Facebook.

“Sul sito del Comune è presente il comunicato sulla richiesta e la distribuzione dell’ aiuto straordinario alimentare, assegnato dal Governo, nella cifra di 209mila euro per Saronno. È indicato il recapito telefonico al quale rivolgersi, sappiate che in seguito occorre inviare una mail. Nella delibera di Giunta che ho avuto modo di vedere, noto con delusione (ma non sono sorpresa) la composizione dai pacchi di prima necessità: non ci sono gli assorbenti per donne: si da per scontata l’assenza di donne bisognose, sia single che in famiglia e comunque non è ritenuto un prodotto indispensabile. Ai tavoli di lavoro probabilmente c’erano seduti solo maschi”.

“Sperando che la Giunta, composta anche da donne, accolga questo consiglio” Battistini conclude: “Non sorprende perché siamo in un Paese che non riesce a cambiare l’Iva su questo prodotto e farla scendere dal 22% al 4%, come quella sui beni di prima necessità. Spero comunque che si sia ancora in tempo a cambiare la composizione dei pacchi, che prevedono tutti le lamette da barba e nessuno questo prodotto di certo non voluttuario per le donne”.

