SARONNO – “I ventiduemila calendari della raccolta differenziata 2022 realizzati dal Comune di Saronno, Amsa ed Econord, la cui distribuzione è iniziata nei giorni scorsi, sono al momento fermi presso i magazzini di stoccaggio: la postalizzazione è stata, infatti, bloccata a causa delle condizioni pandemiche”.

E’ la nota diffusa oggi dall’Amministrazione comunale in merito al calendario della raccolta differenziata di cui era stata annunciata la distribuzione ieri.

“Non appena sarà possibile, la distribuzione riprenderà regolarmente. Nel frattempo, sul sito del Comune di Saronno è pubblicata la news relativa al calendario, all’interno della quale è possibile scaricare la copia del materiale”.

