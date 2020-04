SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – Mentre nel resto del Saronnese i dati delle ultime ore di contagi da coronavirus hanno fatto segnale stabilità, l’attenzione è rivolta soprattutto a Saronno e Caronno Pertusella dove il contagio sta ancora crescendo: nella città degli amaretti +7, il dato è di ieri sera, portando il totale a 109 persone colpite dal virus, mentre +3 a Caronno Pertusella che è arrivata così a 68.

Ecco il riepilogo locale (tra parentesi i dati del giorno precedente, in caso di variazioni):

Saronno 109 (102)

Uboldo 11

Origgio 27

Caronno Pertusella 68 (65)

Gerenzano 20

Cislago 20

Rovello Porro 14

Rovellasca 14 (13)

Turate 29

Lomazzo 19 (18)

Bregnano 15

E’ stato un martedì nel quale si è assistito ad un incremento in tutta la provincia di Varese, incremento fra i più significativi da tempo a questa parte, con +102 casi confermati. E con il “sorpasso”, in quella classifica nella quale nessuno vorrebbe essere, quella appunto dei contagi, da parte di Varese (171, +11 oggi) su Busto Arsizio (166, +2).

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: una immagine dell’ospedale allestito per l’emergenza coronavirus alla Fiera di Milano)

15042020