SARONNO – Ancora in su i dati del contagio da coronavirus a Saronno, si “muovono” pure i numeri di alcuni dei paesi del circondario. Ecco il riepologo dopo l’ultimo aggiornamento delle scorse ore (tra parentesi l’eventuale variazione dal giorno prima):

Saronno 113 (109)

Uboldo 11 2

Origgio 27 2

Caronno Pertusella 67

Gerenzano 21 (20)

Cislago 22 (20)

Ceriano Laghetto 11

In zona, tiene banco la situazione alla Sant’Agnese di Saronno dove i tamponi hanno evidenziato 6 casi fra ospiti con sintomatologia influenzale. Nel Saronnese oggi la situazione è poco “mossa”, +1 ad Uboldo che così arriva ad 11 in totale, dato stabile a Origgio (27); mentre a Caronno Pertusella si è realizzato l’insolito caso… di un contagiato in meno. +2 a Cislago.

Nel Varesotto in tutto oggi si sono registrati +71 casi, che porta il totale provinciale a 1.884 casi confermati; a Como 2.154, oggi +48; in Brianza 3.878, oggi +57.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: una immagine del centro di Saronno deserto)

16042020