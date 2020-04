SARONNO – Adesso è ufficiale, la “Coppa delle Coppe” di softball che si sarebbe dovuta tenere a Saronno il prossimo agosto non ci sarà. Ma Saronno ha ottenuto la prelazione per ospitare l’edizione 2021, e naturalmente prendervi parte.

L’European softball federation (Esf) ha infatti reso noto attraverso un comunicato che, a causa dell’emergenza coronavirus, tutte le competizioni continentali per club di fast pitch che si sarebbero dovute svolgere quest’anno sono state cancellate. “Nella lettera del presidente Gabriel Waage si legge che quelle che sarebbero dovute essere le sedi delle competizioni di questa stagione avranno il diritto, se lo vorranno esercitare, di ospitare le manifestazioni nel 2021, mentre verrà mantenuto in vigore il ranking attuale per decretare il numero di formazioni partecipanti per ogni nazione – fanno sapere dalla Fibs, la Federazione italiana baseball e softball – Saranno le Federazioni nazionali stesse a comunicare, entro il 31 dicembre, le squadre che parteciperanno, con le uniche eccezioni delle vincitrici del 2019 (Mkf Bollate in Premier Cup e Poderi dal Nespoli Forlì in Coppa delle Coppe) che potranno di diritto difendere il titolo conquistato”.

