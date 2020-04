CESANO MADERNO – Mascherine gratuite, il Comune di Cesano Maderno fa il punto, in un comunicato.

Ricordiamo che il Comune, grazie alla Protezione civile, ha rifornito le 11 farmacie della nostra città di ulteriori 2.200 mascherine (in aggiunta alle 4.250 già precedentemente fornite) da distribuire gratuitamente a coloro che hanno le seguenti esenzioni da reddito: E02 E03 E04 E12 E13 E30 E40.

Ricordiamo le mascherine possono essere richieste anche ai medici di base, i quali le distribuiscono gratuitamente ai propri pazienti in funzione delle patologie o di altre esigenze particolari.

Altre 2.000 mascherine (in aggiunta alle precedenti 2.000) sono state destinate al personale delle Rsa, le case di riposo della città, da utilizzare non per lo svolgimento delle funzioni all’interno delle strutture, ma per aumentare la loro sicurezza nei percorsi casa-lavoro, assicurando meglio la loro incolumità e a maggior protezione degli ospiti delle Rsa.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

27042020